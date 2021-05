Sheyla Rojas se mostró indignada en sus redes sociales luego de recibir fuertes comentarios tras un reportaje que emitió Magaly Tv La Firme, donde la prensa mexicana la relaciona con las mujeres conocidas como ‘buchonas’, quienes acompañanan a personas vinculadas con el narcotráfico en Sinaloa, donde ella reside ahora.

“Mi pareja es un hombre profesional y trabajador y no tengo que dar explicaciones sobre su vida. Él no es público pero ya estuvo bueno”, indicó la exconductora de Estás en Todas en un comentario capturado por Instarándula, en respuesta a una mujer que la llamó ‘buchona’.

Fue en ese momento que se dirigió a Magaly Medina de manera indirecta. “Esa señora y sus insinuasiones despectivas poniéndome a mí como algo que no soy”, dijo la modelo. “No sé si está frustrada porque su relación disque perfecta como pregonaba con su notario llegó a su fin”, agregó.

Además, Sheyla Rojas también se refirió a la comentada entrevista que le iba dar a la Urraca, pero que no tuvo lugar finalmente porque, según la periodista, le pedía 20 mil dólares. “Así me quiera entrevistar jamás aceptaré darle una entrevista. No quiero y tampoco le alcalzaría el presupuesto, si eso le da cólera, ni modo”, escribió en sus redes.

En ese mismo sentido, contestó que jamás le daría una exclusiva gratis a la conductora de Magaly Tv La Firme. “Imagínate, hace su programa, su rating hablando de mí y de los demás como parásito”, indicó.