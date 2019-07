Sheyla Rojas extraña a Fidelio Cavalli y él le responde con emoticones de corazoncitos y llamándola 'my baby'

Aunque muchos pensaron que el romance de Sheyla Rojas con el millonario libanés, Fidelio Cavalli, terminaría con sus vacaciones, al parecer es todo lo contrario, ya que la rubia le escribe en sus redes sociales que lo extraña y él le responde con emoticones de corazoncitos y llamándola ‘my baby’.



Por ahora, la ‘leona loca’ prefiere mantenerse alejada del escándalo mediático, pero ha aprovechado sus redes sociales para defenderse de algunos ataques por la forma en que expuso su ‘affaire’ con el libanés.



“...el tiempo es el mejor testigo, yo ahora estoy viviendo cada experiencia y momento... No le hago daño a nadie y lo que tiene que ser, será y lo que no, no. De toda experiencia uno aprende, lo importante es vivir y dejar vivir al resto”, escribió Sheyla Rojas.



También le pidió a la gente que no estén pendientes de su vida.



“Mi reina, no vivas pendiente de la vida de otros, vive tu vida mejor... lo que hagan o dejen de hacer (otros) no debería ser relevante en tu vida. Te mando la mejor de las vibras y te deseo mucha felicidad”, añadió.



DE CUMPLEAÑOS

​

De otro lado, Sheyla Rojas estuvo ayer festejando el cumpleaños de su mamá y subió un video en compañía de ella y Antoñito, teniendo como fondo la canción ‘A mi manera’.



“Esta canción es todo. Gracias mami por siempre darme los mejores consejos, por siempre vivir y disfrutar conmigo al máximo”, posteó.