Sheyla Rojas sobre famoso cirujano: "Le digo bebé a todo el mundo y no le veo nada de malo"

La conductora de ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas, aclaró que está soltera y desmintió que esté rehaciendo su vida sentimental con el cirujano plástico Ben Talei, con quien la rubia estuvo compartiendo en su reciente viaje a Los Ángeles.

“Fui a un curso de estética, porque tengo mi centro de belleza y hay que pensar en grande para el futuro. Él es un doctor reconocido, lo conozco y hemos compartido historias (en Instagram) porque no hay nada que ocultar. No tengo que dar explicaciones de mi vida, pero solo puedo decir que estoy soltera”, manifestó Sheyla Rojas, quien añadió que no tiene nada de malo que haya llamado ‘bebé’ al mencionado cirujano plástico.

“Le digo bebé a todo el mundo y no le veo nada de malo. La gente que me conoce sabe que me expreso así de la gente que quiero y ya está”, sostuvo Sheyla Rojas.

Asimismo, la conductora de 'Estás en Todas' indicó que no tiene prisa en volver a enamorarse, porque anda enfocada en crecer profesionalmente.



“Estoy en una etapa de mi vida en la cual me estoy enfocando en mí, en mi crecimiento personal y profesional. No pienso todavía en enamorarme o en tener una relación. Estoy bien así, soltera, no me vengan a quemar el quiosco tan rápido porque quiero estar soltera por un buen tiempo”, expresó Sheyla Rojas.