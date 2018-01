Sheyla Rojas está muy feliz con Pedro Moral, pero ¿qué opina de la convivencia y el matrimonio?

La conductora Sheyla Rojas reveló que por ahora no tiene apuro en casarse con su actual pareja, el empresario Pedro Moral, con quien apenas tiene unos meses.



Sentimentalmente te va bien, ¿verdad?

Sí, estoy contenta, muy contenta. Estoy en una etapa en la que creo que soy feliz con todas las cosas que me están pasando. Estoy disfrutando en el tema personal y laboral.



¿Este año te casas con Pedro?

No lo sé. Como dije, con mis temas personales estoy feliz. Tengo poco tiempo con mi pareja y ya me quieren casar, que tenga hijos. Si debo casarme, lo haré en el momento indicado, no hay apuro. Me lo han preguntado tantas veces que me aburre. El día que me case, lo anunciaré antes que ustedes me lo pregunten. Este año estoy enfocándome en proyectos personales.



¿Y la convivencia?

No creo mucho en la convivencia, prefiero tomar las cosas con calma. Soy mamá y es más complicado aún.



¿Cuándo regresa ‘Estás en todas’?

El sábado 3 de febrero. Estoy emocionada, con ganas de arrancar el programa. Este año se vienen muchas novedades.



(J. Valle)

Sheyla Rojas en año nuevo Sheyla Rojas en año nuevo

