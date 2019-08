¿Fidelio Cavalli, el libanés de Sheyla Rojas, es el chofer de un jeque árabe?Aneth Acosta cuenta la verdad

La bloguera Aneth Acosta reveló cómo nació el meme ‘Cásate con un rico porque todos son infieles, pues es mejor llorar en Dubái que en Ventanilla’, cuya autoría le atribuyeron a Sheyla Rojas. Además, aseguró que Fidelio Cavalli trata como una reina a la ‘leona loca’.

“El meme me lo pasó Santi Lesmes, pues fue hecho por un productor cuyo nombre no revelaré y yo lo compartí con Sheyla porque a ella no le molesta, pues está bañada en aceite de coco como yo, para oler rico y le resbale todo. Solo fue una broma y no es para que la lapiden, aquí nadie hizo menos a la gente de Ventanilla. Lo que pasa es que hay gente hipócrita, que en realidad la envidia, pues les gustaría estar en su lugar, porque la vida no les dio la oportunidad que a ella le tocó”, dijo.

Tu relación con ella es cercana, ¿el romance que tiene con Fidelio es serio?

En su momento Sheyla y yo nos distanciamos, pero aclaramos las cosas. En la relación que tiene no me meto, pero sé que está feliz y lo que digan aquí le resbala.

El ‘Zorro Zupe’ contó que sus amigas europeas le comentaron que Fidelio Cavalli no paga las cuentas de sus fiestas, sino su amigo.

​¿El quién? ¡Ay, por favor! Hay que tener diferenciados a la clase de personas que pueden estar en el box y la clase de gente que dejan fuera para rellenar las fiestas.

Pero dicen que es el chofer de un jeque árabe...

¿Chofer? Ja, ja, ja, eso es envidia pura. Sheyla es su reina, digan lo que digan.

¿Has participado de las fiestas de Cavalli?

​No. A Fidelio no lo deben juzgar solo por las fiestas, sino por lo bueno que es con Sheyla.