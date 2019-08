Fidelio Cavalli dedica celebración con botellas de champaña de más de 700 soles a Sheyla Rojas: "Para mí bebé en Perú"

No le importan las críticas ni lo que digan de Sheyla Rojas. Fidelio Cavalli, el millonario libanés que ha capturado el corazón de la conductora de TV, cada vez está más cerca de reencontrarse con ella para celebrar los 32 años de la rubia.

En los últimos días se desataron especulaciones sobre el fin del romance, luego que el empresario protagonizara un video junto a una rubia llamada Laure de Wit, a quien le decía 'Te amo'.

Aunque las cosas se aclararon y la propia extranjera le escribió un mensaje a 'Shey Shey' diciéndole que espera verla pronto en Dubái, parece que el libanés quiere demostrar cuánto extraña a la rubia.

A través de Instagram, Cavalli compartió unos videos dedicados a Sheyla Rojas. En las imágenes, el empresario está en una fiesta junto a sus amigos, en donde graba a los trabajadores con botellas de champaña Louis Roederer y Dom Perignon.

Champaña dedicado a Sheyla Rojas (Fuente: Instagram)

Junto a la publicación, adjunta estos mensajes: "2 my bb in Peru | Para mi bebé en Perú" y "Another one for my heart in Peru | Otra para mi corazón en Perú", demostrando cuánto extraña la 'leona loca'.

La botella de Louis Roederer Cristal Champagne 2006 está entre los 700 y 900 soles dependiendo de las especificaciones, según el portal Wine Searcher. En tanto, la de Dom Perignon Vintage está 714 soles aproximadamente.

Se esperaba que Fidelio Cavalli llegara a Perú para celebrar con la conductora su cumpleaños 32. Sin embargo, según el testimonio de Magaly Medina, el millonario habría cambiado de decisión y estaría persuadiéndola para viajar a Dubái.

Además, en el programa 'En Boca de Todos', se le consultó a la rubia si el destino para su cumpleaños sería París, en Francia, pues habían escuchado 'cambio de planes' de la pareja. Ella prefirió no confirmar ni negar nada.