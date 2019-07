Sheyla Rojas: Fidelio Cavalli juega con el escote de la rubia y ella reacciona así | VIDEO

Sheyla Rojas sigue causando polémica con su romance con Fidelio Cavalli. Esta vez, un video que publicó el empresario libanés donde aparentemente 'juega' con el escote de la rubia vuelve a dar que hablar.

Como se recuerda, hace unos días, Fidelio Cavalli causó polémica al publicar un video pidiendo a Sheyla Rojas que mostrara los senos. En aquellas imágenes, la rubia estaba pasada de copas y en una condición que causó preocupación entre sus fans.

Esta vez, el empresario nuevamente graba a Sheyla Rojas e incluso, en otro video, se luce acomodandole el escote del vestido blanco para luego tocarla 'cariñosamente', causando las risas de la conductora de 'Estás en todas'.

'LE GUSTA EL DINERO'



Sheyla Rojas dejó 'boquiabiertos' a sus seguidores al reconocer que le 'gusta el dinero', luego de que recibiera múltiple críticas en sus redes sociales.



"Quién dice que no. Obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente", aseguró la rubia en un comentario de Instagram.