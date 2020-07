La conductora de ‘Estas en todas’, Sheyla Rojas contó que le costará mucho separarse de su hijo, Antoñito, ahora que comenzará a trabajar de lleno para el programa sabatino.

Esta confesión la realizó luego que junto a su partner, ‘Choca’ Mandros anunciaran nuevos reportajes y entrevistas que producirán para su espacio en América TV.

“De verdad, creo que (me costará) separarme de mi hijo. Yo quiero estar con él y él ya no me aguanta. Me cierra la puerta de mi cuarto”, bromeó la popular ‘Shey, Shey’, durante una mini entrevista que le hizo ‘Choca’.

La conductora también contó que no se despegó de Antoñito durante toda la cuarentena y disfrutaban viendo dibujos juntos todo el día. “Ahora me encanta ver dibujos. Me sé todos los que hay”, dijo.

Además, reveló que durante el aislamiento social obligatorio llegó a engordar pero por fortuna logró bajar de peso rápidamente.