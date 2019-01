Sheyla Rojas sobre Flavia Laos: "La cuidaba como una 'mamá gallina', porque la veía chiquita, superjoven"

Sheyla Rojas reveló que, en su momento, le sorprendió que Flavia Laos la atacara porque ella siempre tuvo buena onda con la actriz, incluso ‘la cuidaba’.



“Con Flavia Laos nunca he tenido problemas... es más, recuerdo que cuando he salido, en algún momento, y hemos estado en grupo, a Flavia la he llevado al baño, le daba agua de tomar, la cuidaba como una ‘mamá gallina’, porque la veía chiquita, superjoven”, dijo Sheyla Rojas en el programa ‘Especial de espectáculos en América’.



“Siempre fui buena onda con ella y cuando salió eso de ‘gallina vieja’ y todos los calificativos que se pudieron decir en su momento, me sorprendió. Con ella nunca tuve un enfrentamiento, una rivalidad. Yo creo que era innecesario porque terminé con Patricio de la mejor manera y si ella estaba enamorada de él, no tenía por qué agarrárselas conmigo”, agregó Sheyla Rojas.