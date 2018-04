¿Sheyla Rojas le mandó potente misil a Flavia Laos en esta entrevista? [VIDEO y FOTOS]

Cuando bajó de la camioneta, su imagen terminó convertida en un imán. Peatones, choferes y todo aquel que se cruzó por la zona, quería convencerse de que la chica parada a pocos metros, es una de las más famosas de nuestra televisión. Sheyla Rojas, quien vive un gran momento al lado de su pareja Pedro Moral, nunca pasa desapercibida, genera notoriedad por lo que hace, aunque esta vez llamará la atención por lo que dice.



Una charla libre y sin máscaras con una ‘leona loca’ que es muy cuerda.



¿‘Botada’?

Soy de barrio.



¿De dónde?

Los Tumbos, del distrito de Villarreal, en Chiclayo.



¿Da la impresión de que te has ‘pituqueado’?

Me gusta comer en carretilla.

¿La última vez?

Pedí un arroz con pollo que me lo llevé en un táper.



Eso sí es alimentarse bien.

Tengo buen diente.



¿En un restaurante solo pides a la carta?

Soy de menú.



¿Haces el mercado?

Poco, porque no hay tiempo.



¿Dulces preferidos?

Cachanga y champús.

¿Salsera?

Escucho de todo, pero no olvido la cumbia.



¿Y has ido a los locales del Cono Norte?

He bailado con el ‘Grupo 5’ en ‘El Huaralino’.



¿O sea que la fama no te ha mareado?

No pierdo mis raíces.



¿Deportista por los realities?

Juego vóley desde el colegio.



¿Buena?

Posición 4.



No me respondiste...

Llegué a la selección de Chiclayo.

¿Alguna medalla?

Agárrate: me premiaron como el mejor saque a nivel nacional.



¿Guapeabas a tus compañeras?

Y a las rivales. Era misma Natalia Málaga, je, je.



¿Le metiste un cachetadón a algún ‘faltoso’?

A uno que se quiso pasar de mañoso.



Uy, que se cuide la señorita que te llamó ‘gallina vieja’.

No vale la pena.



Te haces extrañar en las discotecas.

Cada cosa tiene su etapa, pero no juzgo a quienes salen a divertirse.



¿Ya fueron las juergas?

Soy jaranera, pero no de todos los fines de semana. Me divierto más con agua mineral que tomando alcohol.

¿Prendes tu cigarro?

No fumo.



¿Ya subiste al tren?

En Lima tengo mi auto, pero cuando salgo de viaje subo a micros.



¿Y en tu tierra?

Me movilizo en mototaxi.



Siendo tan decidida y sin complejos, ¿has perdonado una infidelidad?

A estas alturas de mi vida, ya no.



Eso es un sí.

Lo he hecho, ahora ya sé dónde voy.



¿Qué significa ser madura?

Llevarme bien con el papá de mi hijo, por el bienestar del bebé.

¿Recomiendas estar con un chico reality?

No fue una buena experiencia para mí.



¿Amigos en la televisión?

Es una palabra muy fuerte para este medio.



¿Me parece o el amor te ha arrancado lágrimas?

Lloré y he hecho llorar a alguno.



¿Qué mentira se te ocurre cuando deseas acabar una relación?

Sin rodeos digo que no tengo interés. No me gusta ilusionar.



Para aceptar a un chico, ¿tu hijo Antoñito debe aceptarlo?

Debo conocerlo mucho, antes de presentárselo.



¿Cuál es tu ‘advertencia’ cuando se acerca alguien?

Aclaro: ‘Soy una mujer que viene acompañada’.



¿Tu niño te alejó algún galán?

A un par le bajó el dedo y me alejé.



¿Se puede ser amigo del ex?

Sí, pero no se sale a tomar café o almorzar.



¿Qué más?

No se ‘wasapea’.

¿Vas a ser actriz?

Estoy estudiando Actuación, también un curso de asesoría de imagen y continúo con la locución.



¿Califícate como mamá?

Doy todo por mi hijo.



¿Algo más?

Independiente, autosuficiente y me valgo por mí misma.



¿Tu lema?

No espero que el trabajo venga a mí, lo salgo a buscar.



¿Gastas mucho en ropa?

Soy ahorrativa.



¿Cada qué tiempo visitas Gamarra?

Cada 15 días.



¿Vas disfrazada?

Disfruto compartir con el pueblo.



¿Allí también te ‘castigas’ con el estómago?

Con sopa seca, carapulcra y raspadilla.



¿Segunda reflexión del día?

Uno jamás debe dejar sus proyectos por una pareja.



¿Ponte nota como mujer?

20, en todo soy intensa.



¿Los ‘achorados’ te quieren?

En los semáforos me saludan: ‘Habla pe, batería’ o en las calles: ‘Una foto pe’ blanca’.



Te agradezco por abrir tu corazón.

Muchas gracias, porque por esta entrevista la gente me conoce tal cual soy.