¡De nuevo! Al parecer, los enfrentamientos entre Sheyla Rojas y Flavia Laos no tienen cuándo acabar. Esta vez, fue la leona loca la que comenzó el enfrentamiento con el duro comentario que mandó contra la rubia actriz.

Durando su programa 'Estás En Todas', Sheyla Rojas se refirió a las declaraciones de Flavia Laos sobre Patricio Parodi y la breve relación que tuvieron tiempo atrás. Sin embargo, a la guerrera no le parecieron correctas y decidió sacar cara por su ex.

"Además, yo creo que antes de echarle la culpa a otros hay que reconocer los errores que uno tiene y, en este caso, Flavia Laos tiene que quedarse un poco callada porque también ella cometió muchos errores", aseguró Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas vs. Flavia Laos Sheyla Rojas vs. Flavia Laos

"Una relación es de dos. Definitivamente yo creo acá que antes de echarle la culpa a Génesis Arjona que no tuvo nada que ver, hay que reconocer los errores de una relación supuestamente, ¿no?", dijo muy crítica Sheyla Rojas sobre Flavia Laos.

Frente a este duro mensaje, Flavia Laos fue consultada y decidió mandar un mensaje más neutral. ¿Será que está buscando la paz? ¿o tal vez la actriz ha madurado? Aunque decidió "no responderle", sí prefirió que Sheyla Rojas se guarde sus comentarios.

Sheyla Rojas vs. Flavia Laos Sheyla Rojas vs. Flavia Laos

"Yo no le voy a responder a Sheyla Rojas. Creo que no debió meterse, nada más, pero bueno", dijo Flavia Laos, entre risas y con una sonrisa en la cara.

"No me quiero pelear. Me parece que deberíamos dejar la mala onda de lado y llevarnos bien. No sé si me sigue teniendo cólera o no. En verdad, yo me quiero llevar bien con ella y no seguir teniendo roces con nadie", aseguró Flavia Laos sobre Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas vs. Flavia Laos

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.