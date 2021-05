Sheyla Rojas empezó a radicar en México hace unos meses, cuando se destapó el escándalo por sus chats sobre Luis Advíncula. Y aunque la exrubia tiene poco tiempo en el país azteca, ya se le escucha un dejo marcado.

En una transmisión en vivo vía Instagram, difundida por Instarándula, la exconductora de televisión le contestó a una seguidora que le dijo que no estaba contenta consigo misma, por lo que se hacía muchos arreglos estéticos.

“Y... yo no me fijo en ti, yo no me fijo en los demás. Yo me fijo en mí y si me gusta hacércmelo, me lo hago. Tú estás más pendiente de lo que yo hago que de ti creo. Si yo me hago tantas cosas como tu dices, pues déjame, es mi cuerpo, es mi cara, es mio”, indicó la influencer.

Asimismo, calificó a la gente que la critica como ‘metiche’. “Si no te gusta pues qué pena, a mí sí. Estoy contenta con las cosas que me he hecho, la verdad que normal”, agregó la popular Shey Shey.