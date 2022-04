¿YA ESTÁ MEJOR? Magaly Medina compartió un video de Sheyla Rojas sin filtros. En las imágenes, se ve a la exconductora de TV al natural y el detalle que destacó fue que su boca ya luce menos hinchado y con mayor movimiento.

“Lo que sí notamos es que la expresión de su boca ha mejorado bastante. No tiene filtro, está con poca luz (…) pero, l o que notamos es que su boca ya tiene más movimiento , se acuerdan que se caía a un lado, incluso no podía hablar bien, pues ahora parece que está superando esa afección”, mencionó.

Para la ‘Urraca’, si bien la popular Shey Shey luce con ojeras, sí se le ve mejor en el video. “No se le ve mal, no sé si se ha quitado sustancias de la cara, pero ella innecesariamente ella usa filtros, se le ve bien, así como está”, agregó.

Sheyla Rojas habría superado parálisis en los labios (Video: ATV)

Sheyla Rojas hace aclaración sobre parálisis facial tras cirugía estética

Durante su última visita al Perú, Sheyla Rojas brindó detalles de su última cirugía estética, la cual le dejó complicadas consecuencias, la más notoria es la parálisis en los labios.

“Lo que pasa es que yo tuve un problema, me operé. Y no es el labio, ya yo lo aclaré varias veces. No es el labio, es el tema de la papada”, explicó en una entrevista de ‘JB en ATV’.

