Sheyla Rojas: "Sé lo que soy y lo que he conseguido fue por mi esfuerzo. Nunca necesité de nadie"

Sheyla Rojas aclaró que está soltera y desmintió que sea una mujer interesada, por la relación que tuvo con Fidelio Cavalli y porque se especula que ahora estaría saliendo con un millonario español.



“De hecho que estoy soltera. ¿Si paro viajando? Sí. Trato de hacer mi vida lo más normal posible, sé que estoy expuesta a muchas cosas, pero bueno... lo tomo de la mejor manera. Soy consciente de lo que hago y no tengo que dar explicaciones a nadie”, precisó Sheyla Rojas, quien junto a los niños de la Teletón inauguró el programa de Equinoterapia con la Policía Montada en Chorrillos.



¿Te molesta que te califiquen de mujer interesada?

Sé lo que soy y lo que he conseguido fue por mi esfuerzo. Nunca necesité de nadie, soy una mujer que trabaja y que aspira a mucho más. No me conformo y si en algún momento me vuelvo a enamorar, me gustaría que sea de alguien a quien admire.



¿Se acabó la relación con Fidelio Cavalli?

A veces dicen muchas cosas que no son, no tengo por qué hablar de mi vida privada. En este medio estamos expuestos a muchas especulaciones y a que creen muchas historias que no son. No tengo por qué aclarar o desmentir (que Fidelio fue su pareja).



¿Es cierto que estás saliendo con un millonario español?

Siempre van a hablar. Es parte del trabajo y lo tomo de la manera más tranquila. Las únicas personas que saben la verdad son mi familia y amigos. Soy feliz siempre, tengo muchos motivos para serlo y no necesito de nadie para serlo.



¿Te afecta que cuestionen o te juzguen por tu rol de madre?

Es muy fácil juzgar y criticar, si no supiera lo que soy, estaría en mi casa o postrada en una clínica de escuchar tantas mentiras.