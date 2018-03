 Sheyla Rojas quiere tener una mujercita ¿planes con la cigüeña? [VIDEO y FOTOS]

La conductora Sheyla Rojas expresó su deseo de querer encargar a la mujercita y contó que pasa un buen momento con su pareja Pedro Moral.



“Estoy practicando, no, mentira. Obviamente que me encantaría (tener una mujercita), soy una mujer que disfruto de mi hijo, me encantaría formar mi familia como la mayoría de las mujeres, pero todo a su tiempo. Este año estoy enfocada en mis proyectos, todavía no tengo tanto tiempo para ser mamá”, precisó Sheyla Rojas que se convirtió en la embajadora de Frezyderm Perú.

¿Hay planes de boda?

Me gustaría, pero aún no hay anillo (de compromiso), pero soy una mujer que cree en el amor. (L.Gamarra)