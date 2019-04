Rebeca Escribens a Sheyla Rojas: "La ingenuidad te ha llevado hasta esa posición" | VIDEO

Rebeca Escribens no quiso quedarse callada después de toda la polémica en la que se ha visto envuelta Sheyla Rojas después de las fuertes revelaciones de Pedro Moral en El Valor de la Verdad. La conductora de América Espectáculos se mostró bastante conmocionada por todo lo ocurrido y no dudó en darle un consejo a su compañera.

Durante el bloque que conduce, Rebeca Escribens calificó de 'ingenua' a Sheyla Rojas, por creer o pensar que la imagen que tenía de Pedro Moral era real. Por eso, le pidió ser más cauta la próxima vez que elija a una nueva persona para que esté a su lado.

"Sobretodo porque tienes un hijo, de ahora en adelante demórate un poquito más (en encontrar a un hombre) de olfatear más, investigar más y no ser tan ingenua porque eso te ha pasado: la ingenuidad te ha llevado hasta esa posición", declaró Rebeca Escribens

Rebeca Escribens sobre Sheyla Rojas

Pero la 'Mujer sin filtro' no se quedó ahí. También quiso referirse a las críticas que señalan a Sheyla Rojas como una mala madre por haber dejado en Estados Unidos a su hijo. Según la rubia, ella ya tenía programado ese viaje y ahora su padre, Antonio Pavón, le iba a dar la posta.

"Las mamás a veces tenemos que hacer de tripas corazón y dejar a los hijos y perdernos de muchas para trabajar. Hay muchas madres en este país que no ven a sus hijos de 8 a 12 de la noche ¿Para qué? Para trabajar, para salir adelante. No es descuido o que los dejen botados, no señor. Y más aún cuando una está sola", indicó Rebeca Escribens.