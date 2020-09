DONDE PISA UNA LEONA. Sheyla Rojas respondió varias preguntas a sus seguidores. Uno de estos cuestionamientos indaga sobre cómo se siente con los comentarios despectivos que recibe en redes sociales tras filtración de sus chats privados.

A inicios de setiembre, Sheyla Rojas sufrió la violación de su privacidad cuando el programa de Magaly Medina emitió un reportaje donde mostró los chats personales de la ex conductora de Estás en Todas. Este informe periodístico causo que muchos se enteren de la relación que sostuvo la modelo con el futbolista Luis Advíncula.

Tras dos semanas se viralizaron los mensajes que Sheyla Rojas compartió en un espacio estrictamente privado. Los usuarios en redes sociales incitados por el anonimato insultaron a la ex figura televisiva hasta el hartazgo, uno de los insultos que más recibió la modelo fue el de “mujer interesada”.

Al respecto, Sheyla Rojas indicó que tras tres semanas de constantes insultos ya no se siente afectada. “A estas alturas con que me piensen es suficiente”, escribió la ex figura televisiva del canal América Televisión.

Ex figura televisiva se pronuncia por comentarios que recibe en redes sociales

