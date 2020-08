SACA CARA POR LA RUBIA. Israel Dreyfus defendió a Sheyla Rojas de las críticas que viene recibiendo en redes sociales por sus ‘arreglitos’, de los cuales se muestra orgullosa.

¿Qué opinas de las críticas que recibe Sheyla Rojas por sus ‘retoques’?

La gente siempre sacará las cosas positivas y negativas de lo que sea. En mi opinión, Sheyla está haciendo bien su trabajo, sino no estaría sentada ahí (en el programa ‘Estás en todas’). La critican por sus ‘arreglitos’ y, te digo yo que la conozco hace diez años, está en su mejor momento, es un avión.

Magaly Medina es una de las figuras que habla mucho de su figura...

Si escuchamos a Magaly tirándole rosas a la gente no sería lo mismo.

De otro lado, ¿cómo te sientes en el programa ‘La ruta del amor’ de Latina?

Muy bien. Hace tres años y medio que estoy solo y la idea es conocer a alguien (en el programa), así que no le cierro las puertas al amor. Estoy muy contento.

¿Te hiciste el descarte de Covid antes de arrancar en el programa?

Sí, claro, salí negativo, sino no estaría en el programa.

¿Y cómo están tus papás?

Mi mamá está muy bien y mi papá en Máncora. Hace tres meses me hice una prueba rápida y salí positivo, nunca tuve síntomas, pero igual me guardé mis quince días. Después de un mes volví a hacerme otra prueba para constatar que no tenía el virus en mi organismo y salí negativo. Estoy muy bien. (D. Bautista)