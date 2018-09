¡Qué tal ampay! El programa 'Válgame Dios' difundió unas imágenes de Pedro Moral, pareja de Sheyla Rojas, y la modelo Jamila Dahabreh de hace un par de años, donde se ve a la rubia sentándose en las piernas del empresario.

Ahora, Jamila Dahabreh salió al frente para aclarar que las imágenes en donde aparece con Pedro Moral son de hace dos años y que nunca pasó nada más con el empresario que se casará en el 2019 con Sheyla Rojas.

“Esas imágenes son de hace dos años, cuando Pedro no conocía a Sheyla Rojas. En ese momento, él trataba de cortejarme pero yo le dije que no, nunca pasó nada. Es un video antiguo y han querido hacer bulla sobre algo que no existe” , aclaró Jamila Dahabreh.

Luego, comentó que habló con Sheyla Rojas.“La conozco desde hace varios años y me pareció lo más correcto llamarla. Hablamos y me dijo: ‘Jami, no hay problema’. Sé que su relación marcha bien y le deseo todo la felicidad del mundo”, agregó Jamila Dahabreh



Pedro Moral y Jamila Dahabreh

