Jamila Dahabreh aseguró que no le impresionan los viajes, los lujos o ir de shopping a tiendas costosas. De esta forma, marca distancia de Sheyla Rojas, quien disfrutó de todo esto cuando viajó a España por invitación de Luis Advíncula.

Es más, la modelo afirma que lo más importante en una relación son los sentimientos y la forma de ser de la persona. Por estos días está soltera, pero dice que existe un misterioso galán que quiere conquistarla.

Jamila, ¿a ti un hombre te impresiona por los viajes, los lujos o que te lleve de shopping a tiendas costosas?

No, hay cosas que son más importantes, como la lealtad, la atención que tenga con una, el respeto y el amor.

¿Ante todo son los sentimientos?

Sí, claro, los sentimientos y la forma de ser de la persona es lo primero.

Por cierto, publicaste en tus redes sociales un mensaje que dice: ‘Quien quiere celeste, que le cueste. GN’, ¿Eso quiere decir que existe alguien que está intentando conquistarte?

Sigo soltera, pero sí, tiene que hacer méritos.

¿Qué méritos?

No me gusta hablar mucho de mi vida sentimental, pero tiene que hacer méritos para aceptarlo, ja, ja, ja. Si se da algo, me imagino que ya lo sabrán. Ahora estoy feliz, tranquila y enfocada en mi trabajo. (D. Bautista)