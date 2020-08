SU TESTIMONIO DE VIDA. Sheyla Rojas promociona jeans que aumentan pompis y se siente orgullosa de los resultados.

Está en todas. La conductora de televisión se mostró muy contenta con los jeans que promociona. Gracias a ella, la marca continúa creciendo en redes sociales. Definitivamente, la empresa apuesta por Sheyla Rojas para estas promociones porque ella sabe cómo lucir esta prenda de vestir.

Además, un jean de esta marca no baja de los 90 soles. Todo parece indicar que la conductora los promociona a modo de canje. Una modalidad muy común entre las infuencers y las estrellas de televisión. Sheyla Rojas no es la excepción.

Como se recuerda, Sheyla Rojas respondió en el programa “En boca de todos” a aquellos usuarios que la critican duramente en redes sociales por su aspecto físico y por las cirugías a las que se ha sometido.

“He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios, pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamacita. Más allá del aspecto físico es lo que se lleva en el corazón. Si tu criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”, comentó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas promociona jeans aumenta pompis (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Sheyla Rojas saca cara por Michelle Soifer tras críticas de Magaly Medina a su peso | EET | TROME

Sheyla Rojas impacta con sugerente vestido en 'Estás en Todas'

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Johanna San Miguel trolea a Carlos Carlín por publicar foto con Biby Gaytán

Cielo Torres publica sensual fotografía pero lanza seria advertencia a los “faltosos”