Laura Borlini se mostró emocionada porque Antonio Pavón se reencontró con su hijo Antoñito y pronto viajarán a España para pasar una temporada con la familia del torero.

Laura, qué opinas de que Antonio regresó a Lima y pronto viajará a España con su hijito Antoñito porque Sheyla Rojas comenzará a trabajar en México…

¡Qué alegría me da que Antoñito pueda ver a su papá! Muchas veces comente que es importantísimo que el niño no solo tenga cerca a su mamá, sino también a su papá. No sé si Sheyla habrá decidido quedarse a trabajar en México, si está probando suerte es su decisión, no la voy a juzgar, no conozco al detalle el tema, pero me parece una buena decisión que Antonio esté con su hijo si ella no le va a dar tiempo de calidad…sabemos que Antonio es un buen padre, un papá súper cariñoso, eso hemos visto muchas personas que hemos estado cerca de él en la chamba.

Como psicóloga, ¿crees que Antonio, Sheyla y Antoñito deberían recibir ayuda psicológica?

Todas las personas necesitamos de ayuda psicológica, todas tenemos algo que conversar o tratar, y creo que sería ideal que Antonio, Sheyla y el niño reciban ayuda psicológica porque siempre que una pareja termina, hay roces, una situación tirante que generalmente afecta al niño, así no discutan delante de él, él percibe todo. Pero lo más importante es que tenga a mamá y papá presente y que le den mucho amor.

De otro lado, Laura comentó estar contenta porque su programa ‘Tu tesoro más grande, tu salud’, que se emite de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana por Radio Unión y los domingo a las 10 de la mañana por Panamericana Televisión, ha sido bien recibido por el público y ayuda a entender ‘cómo funciona nuestro cuerpo humano’.

