Sheyla Rojas le advirtió a su pareja Luis Miguel Galarza, mejor conocido como Sir Winston, que tiene poco tiempo para pedirle matrimonio, pues no es de las mujeres que esperan toda la vida.

“Yo dije ‘me caso este año’ y estoy esperando (el anillo de compromiso). Dije que esperaría un año y este abril se cumple el plazo. ¿Qué pasa si no llega el anillo? No voy a esperar toda mi vida, si él no se anima, yo tampoco voy a seguir esperando. Pretendientes hay muchos”, aseguró Rojas en ‘América hoy’, donde participó en la secuencia ‘Culpable o inocente’.

Además, descartó que esté distanciada de su pareja y explicó que aún no regresa a México, a pesar de que Sir Winston estuvo delicado de salud, porque su pasaporte lo tiene la embajada de Estados Unidos debido a que se encuentra tramitando su visa.

“No (estamos separados), él iba a venir la semana pasada, pero estuvo internado, casi se me va. Lo tuvieron que operar de emergencia porque estuvo a punto de hacer peritonitis. Yo no pude viajar (para cuidarlo) porque se quedaron con mi pasaporte en la embajada de Estados Unidos”, explicó Sheyla.

“Llegué para tramitar mi visa y no puedo viajar porque tienen mi pasaporte”, agregó.

Sheyla también contó que esta semana su hijo Antoñito fue dado de alta tras someterse a una operación en Estados Unidos, donde se encuentra acompañado de su papá Antonio Pavón.

“Gracias a Dios esta semana a Antoñito le dieron de alta y estoy aquí, sin poder moverme a ningún lado porque tengo que esperar mi pasaporte”, lamentó.

SU HIJO YA O LA RECONOCE POR ‘ARREGLITOS’

Sheyla Rojas protagonizó un inesperado y divertido momento en el set de ‘América Hoy’ luego que ante los conductores del matutino bromeara con que su hijo Antoñito ya no la reconoce por sus “arreglitos”.

Durante la secuencia “¿Culpable o inocente?”, la modelo tuvo que responder la siguiente pregunta: “Se te acusa de no aceptar más ‘arreglitos’ por canje porque no te reconoce ni Antoñito.Te declaras ¿Culpable o inocente?”.

“Culpable, obviamente”, dijo la exconductora de “Estás en todas” generando la risa en el set. Ante ello, Edson Dávila, intervino para decirle a Ethel Pozo que su pregunta le pareció una falta de respeto.