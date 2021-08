Sheyla Rojas reveló la mañana de este jueves en el programa “América Hoy”, que tiene una muy buena relación con Joi Sánchez, la novia de Antonio Pavón, el padre se su hijo Antoñito, con quien el menor convive en España.

Desde España, hasta donde viajó para reencontrarse con su pequeño, la modelo se comunicó con el magazine de América Televisión para ofrecer detalles de su estadía en el país europeo y hablar de cómo se lleva con la actual pareja de su ‘ex’.

La exconductora de “Estás en Todas” aseguró que el cariño que hay entre ellas “es mutuo” a pesar que acaban de conocerse y prueba de ello es que le regalará un tequila que ha llevado desde México para celebrar su cumpleaños.

“Estoy bien, es más, es el cumpleaños de Joi el día de mañana y lo vamos a pasar juntos. Obviamente lo vamos a recibirlo hoy día... Antoñito está contento y eso se nota. Él está feliz y me dice: ‘Ay mamá, le quiero comprar un regalo’”, explicó.

“El cariño es mutuo, y pues sí, hay una bonita relación. Recién yo he podido conocerla, he traído mi tequila y vamos a celebrar nosotros. Y ya no les voy puedo decir más porque después ya no va a ser sorpresa la celebración”, dijo entre risas.

