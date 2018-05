Sheyla Rojas: De lejitos con Flavia Laos [VIDEO y FOTOS]

Sheyla Rojas señaló que ni de broma iría de fiesta con Flavia Laos después que la calificó como ‘gallina vieja’.



“No iría a una fiesta con Flavia, no hay forma después de lo que dijo. Además, no somos de la misma generación ni tenemos amigos en común”, señaló la rubia en el programa ‘En boca de todos’.



Además, comentó que no entiende por qué Patricio Parodi se encuentra molesto con ella y espera que le dé unas explicaciones cara a cara.



“Patricio hizo la ley del hielo a ‘Estás en todas’, pero yo quiero que me hable cara a cara y me explique por qué está molesto conmigo, pero seguro se le hace agüita”, dijo riéndose la conductora.



