"A Sheyla Rojas le van a llover galanes, que investigue bien, porque ya no está para 'chihuanes'", aconsejó Susy Díaz.

Susy Díaz le recomendó a Sheyla Rojas que ahora que se hizo el baño con leche de burra para encontrar el amor, que ‘escanee’ a sus pretendientes en Infocorp y Registros Públicos para saber si tienen algún patrimonio o son ‘chihuanes’.



Susy, tu maestro Abanto se ha vuelto muy popular por tu baño de leche...

Es que es efectivo. Llevé a cinco amigas que no tenían pareja y luego encontraron marido, sus baños son poderosos para el amor. A mí y a Walter (su pareja) nos hizo uno y seguimos juntos.



Y Sheyla también se apuntó...

Claro y le he dicho al maestro que también apoye a Paloma Fiuza y Angie Arizaga, que están sin pareja.



¿Le recomendaste a tu maestro a Sheyla?

Sí, ella fue a grabar a ‘El reventonazo de la Chola’ y me dio pena ver que estaba mal en el amor. Le dije que iba a tener salud, dinero y amor en abundancia y como me vio feliz con Walter, se animó y se lo presenté. Ahora solo tiene que elegir bien.



¿Crees que encuentre pareja?

Por supuesto, le van a llover, solo le he pedido que los investigue bien, que vaya a Registros Públicos para que vea si tiene propiedades o si está reportado en Infocorp, porque ya no está para ‘chihuanes’.

Sheyla Rojas se somete a baño de leche de burra para encontrar el amor. Video: Estás en Todas