HACEN LAS PASES. En la más reciente edición del programa Amor y Fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre indicaron que Luis Advíncula estaría buscando retomar su amistad con Sheyla Rojas. Como prueba, el futbolista desbloqueó a a la ex figura televisiva de su cuenta de Instagram.

En septiembre del 2020, el programa Magaly TV La Firme difundió los mensajes de Facebook entre Sheyla Rojas y su exasistente Irvin Vera donde la ex integrante de realities menciona que viajaría a España para encontrarse con Luis Advíncula.

Tras recibir sus pasajes de avión, Sheyla Rojas e Irvin Vera viajaron a España el 23 de noviembre y al llegar al aeropuerto de Barajas, fueron recogidos por un amigo de Advíncula, quien los llevó a un hotel del centro de Madrid.

“Nos manda a recoger, nos hospeda en un hotel en el centro de Madrid y en la noche salimos a una discoteca y lo que vi ahí me lo guardo para mí”, reveló Irvin al programa de Magaly Medina.

Luis Advíncula retoma contacto con Sheyla Rojas y la desbloquea de Instagram-TROME

SE DISTANCIAN

Después de los mensajes que hizo público el exasistente de Sheyla Rojas, Luis Advíncula bloqueó a la ex figura televisiva de sus redes sociales. “Ella está bien. Fácil (se molestó) con lo que yo he hablado. Sorry Advíncula, bloquéame a mí, no a ella porque no tiene la culpa”, comentó en setiembre del 2020 Paula Manzanal en el programa Amor y Fuego sobre la actitud del futbolista contra la ex integrante de realities.

Sheyla Rojas y Luis Advíncula se conocen cerca de diez años. En noviembre de 2020, se difundió una imagen donde se celebran los 21 años de la exconductora en su casa en Chiclayo, junto a varios amigos, incluyendo al seleccionado.

En dichas imágenes se ve a Luis Advíncula con Miguel Cevasco y ‘Caballito’ Hurtado sentados en la celebración de Rojas.

John Rodríguez, abogado de la artista, señaló a El Popular que ella conocía a Advíncula hace diez años. Según su declaración, ambos se conocieron cuando ella trabajaba en un centro comercial en la ciudad norteña y él jugaba en el Aurich.

“Eso fue hace una década. Había un grado de confianza, por eso es que lo invitó a su onomástico, a la vivienda de sus padres, donde estaba su familia y amigos más cercanos. Ella lo ha ratificado ahora y hay testimonios gráficos para demostrarlo. No sé de dónde habla de un modus operandi de Sheyla”, afirmó.

Sheyla Rojas habla de Magaly Medina y del juicio por revelar affaire con Advíncula

SHEYLA DENUNCIÓ A MAGALY

En noviembre de 2020, Sheyla Rojas demandó penalmente por difamación agravada a Magaly Medina, luego de que la conductora de televisión presentó unos chats que la vinculaban con el futbolista Luis Advíncula. El abogado de la rubia, John Carlos Rodríguez, adelantó que presentó en mesa de partes la querella contra la ‘Urraca’.

“No se debe permitir eso nunca más y menos en estos tiempos, porque no se puede tirar la piedra y esconder la mano, por eso he tomado acciones con mis abogados e iré hasta el final”, señaló a Sheyla Rojas a este diario.

