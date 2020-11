Sheyla Rojas ha empezado a escribir una nueva historia luego de estar en el ‘ojo de la tormenta’, pues dejó el llanto para ir hacia adelante sin victimizarse o hacerse ‘la calzón con bobos’. Aprendió de esta experiencia que no todos son sus amigos y está convencida de que el ‘ensañamiento’ hacia ella se dio por ‘sacar’ de contexto frases como ‘que me deje coja, sino next’, que la relacionaban con el futbolista Luis Advíncula.

Sheyla, este episodio que has vivido seguramente te dejó una huella muy profunda, pero ¿qué aprendiste al respecto?

De hecho fueron momentos muy difíciles, me sentí, al igual que mi familia, vulnerada y aprendí a tener muchísimo cuidado, ahora soy menos confiada.

¿Tu pecado fue ‘confiar’ en los amigos?

No me gusta victimizarme, entiendo cómo es el medio del espectáculo, pero definitivamente esto pasó los límites, el grado de maldad, ensañamiento y las cosas que se dijeron fueron muy fuertes porque no solo fue un maltrato psicológico para mí, también para mi familia. Nadie tiene derecho de juzgar absolutamente a nadie, porque nadie es ejemplo de nadie (se quiebra).

Aún hay dolor en tu corazón, pensé que las lágrimas se te habían secado.

Por supuesto que muchas veces me he quebrado, obviamente es un proceso difícil, un trance duro, no solamente se han metido con mi trabajo, también con mi integridad como mujer, persona, señalándome de una manera que no se lo deseo a nadie. No se debe permitir eso nunca más y menos en estos tiempos, porque no se puede tirar la piedra y esconder la mano, por eso he tomado acciones con mis abogados e iré hasta el final.

¿Por qué esa conversación en esos términos: ‘que me deje coja, sino next’?

Te soy sincera, tengo conversaciones con mis amigas que, incluso, son más fuertes. La gente que me conoce sabe que lo digo de manera graciosa y divertida, jamás con ese grado de maldad como lo quisieron dar a entender. Al principio creo que la gente también se quedó en shock, pero con el tiempo lo tomó de la manera como fue, con diversión. Vi que hasta niños hacían ‘TikTok’, como lo dieron a entender fue el problema.

¿Harías un ‘mea culpa’?

Mira, no me hago la ‘calzón con bobos’ porque no lo soy. Soy una mujer que, como cualquier otra, tiene la libertad y las ganas de expresarse como desea, los hombres también lo hacen. A estas alturas no hay por qué alarmarnos, lo malo es sacar de contexto eso.

Se daba a entender que usas tu imagen para lucrar, obtener beneficios, carteras, viajes, el shopping…

Exacto, daban a entender que usaba mis redes sociales para venderme. Todas las mujeres tenemos la libertad de que si nos sentimos lindas o regias expresarlo en las redes sociales; en este caso he visto que Magaly (Medina) también se muestra en bikini, con vestidos cortitos, escotes y eso no la hace menos mujer o más mujer que cualquier otra. Que yo use un calzón rojo a la gente no le da el derecho de juzgarme, criticarme o abusar de mí, ya tenemos que quitarnos ese chip tanto hombres como mujeres.

Sheyla Rojas en entrevista con Trome

¿Es cierto que Luis Advíncula está respaldando económicamente tu juicio?

No tengo nada que hablar de él, lo que haya pasado con la amistad de él y yo es un tema que no quiero tocar, pueden decir muchas cosas, solo yo sé la verdad y ya está.

Al principio negaste que tuvieran una amistad, pero aparecieron fotos antiguas de ustedes más la que todo el mundo vio en redes sociales.

Es importante aclarar que jamás he negado a Luis. Sucede que me preguntaron por Instagram sobre el chat de un grupo de futbolistas en los que mencionaban a Farfán y a otros involucrados en esa conversación, y respondí que no los conocía, pero fue por el chat, no por él.

¿Ahora te siguen escribiendo los futbolistas al Instagram o ya no?

No tengo por qué decirlo, sé los amigos que tengo, eso queda para mí.

¿Crees que te han estigmatizado de chica interesada, que busca algún beneficio, porque primero te lucías con Fidelio (Cavalli) y él te regaló una cartera Gucci?

Se han dicho muchas cosas de mí: ‘que te metes con el jeque árabe y maridos millonarios’ y lo he tomado de manera graciosa, tengo mucha correa, estoy bañada en aceite. Al principio sí me afectaba, pero después me di cuenta de que prefiero que piensen que soy como difícil o inalcanzable, porque a veces he entregado mi corazón y se han aprovechado.

Sheyla no llegó a acuerdo con Magaly: Me voy a defender con garras y dientes | Carla Chevez | TROME

¿Cómo te mantienes para salir adelante?

Siempre he sido una mujer de trabajo, desde chica lo hacía para pagarme la universidad, gracias a Dios me siguen entrando campañas y me estoy manteniendo con mis ahorros.

Paula Manzanal comentó que estuviste mal, pero que te haría reír con el ‘TikTok’ ‘que me deje coja’

Mira, lo tomo de manera positiva, sé que se hizo viral el tema. Agradezco el apoyo de la gente que entendió el contexto de la conversación, ¡cómo no reírme!

¿Has bailado el tema?

No lo he bailado, pero sí he visto los videos y agradezco el apoyo de muchas mujeres y mamás.

Hasta te hicieron un reality...

Sí, y las chicas que se caracterizaban con sus pelos rubios me etiquetaban, solo puedo decir que nadie tiene por qué sentirse mal de disfrutar la vida de manera como desee, eso sí, con responsabilidad.

¿Tu corazón le guarda rencor a Magaly (Medina) e Irvin (Vera)?

A nadie, todo se lo dejo a Dios, no me gusta estar en problemas, se han metido conmigo tantas veces que volteo la página y digo ‘next’, ja, ja, ja.