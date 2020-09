Sheyla Rojas se tomó varios días para reaparecer en las redes sociales tras el escándalo con Luis Advíncula que significó su salida de ‘Estás en Todas’ y de América TV. Aunque no se ha pronunciado sobre si procederá o no legalmente contra su exasistente personal por revelar los chats en el que detalla su plan para que el futbolista le regale "pasajes, plata shopping'.

En una de sus últimas reflexiones, Sheyla compartió una fotografia en la que hace saber su sentir en este momento: “Cada suceso inesperado de este trayecto llamado vida no solo me ayuda a ser la mujer atrevida que todos ven, sino también me recuerda que soy vulnerable”.

Este mensaje se da también en el marco en que muchos de los que ella consideraba sus amigos le han dado la espalda, pues tras su salida de ‘Estás en todas’ varios han dejado de seguirla en redes sociales y ella también los ha bloqueado .

Sheyla Rojas y su mensaje en Instagram

Precisamente hoy en una entrevista a Trome, Natalie Vértiz manifestó que no es amiga de Sheyla Rojas . “Las amistades las tengo contadas con mis dedos... ella ha sido mi compañera de trabajo y siempre hemos tenido buena comunicación. Nuestros hijos han compartido cumpleaños y la verdad que le deseo lo mejor.”

“No he tenido comunicación con ella. Le deseo lo mejor, pero sinceramente he recibido las felicitaciones de mi familia y amigos cercanos, es una nueva etapa de ‘Estás en todas’ y estoy ahí para divertirnos todos los sábados”, agregó la nueva conductora de ‘Estás en Todas’

MAGALY LA CRITICA

Magaly Medina explicó en su programa las razones por las que la rubia del escándalo con Advíncula no regresaría más a ‘Estás en Todas’ y por la que América decidió llamar a la modelo.

“Este no es el único escándalo en el que ha estado involucrada Sheyla Rojas. Un programa familiar de las mañanas debe cuidar ante sus anunciantes y ante el público todo tipo de comportamiento de la gente que da la cara”, dijo Magaly en su programa

“Parece que a Sheyla ya se le habría disculpado algunas cosas como por ejemplo esos viajes que hizo a Grecia, etc, etc. Ahora han llamado a una persona que está en el otro lado. Natalie Vértiz ha hecho una carrera bastante tranquila. Ellas dos se conocían, trabajaban en el mismo canal, se han entrevistado, pero ahora dejaron de seguirse lo que quiere decir que a Sheyla no le ha hecho ninguna gracia que Natalie Vértiz conduzca ahora el programa con Choca Mandros”, agregó la ‘Urraca’.

“Sin duda alguna lo que quieren es cambiarle el aspecto y cambiarle la cara al programa ‘Estás en Todas’ y no tenga aura de escándalos y Natalie Vértiz ha hecho una carrera de modelo y no ha estado involucrada en escándalos, es una muchacha bastante profesional y que no da que hablar para nada”, recalcó la periodista..

