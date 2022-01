Sheyla Rojas organizó lujosa fiesta de cumpleaños a su novio Sir Winston ¡Qué tal juerga!

Sheyla Rojas participó en la lujosa fiesta de cumpleaños de su novio Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston. La modelo peruana se lució junto al empresario en una fiesta organizada en un local nocturno de México.

En las imágenes compartidas por Instarándula se ve como Sheyla Rojas se luce junto a Sir Winston mientras sus amigos cercanos le cantan el cumpleaños feliz en medio de luces pirotécnicas.

en otro video se ve como las personas celebran junto a Sir Winston mientras una persona coge lo que sería una botella de champagne de marca Armand de Brignac, que costaría más de mil dólares.

Sheyla Rojas organiza cumpleaños a Sir Winston

REAPARECE CAMBIADA

Sheyla Rojas recibió el Año Nuevo en una lujosa fiesta en México. No obstante, mientras compartía parte de su celebración en Instagram dejo ver que estaba usando los filtros la aplicación.

Otro detalle que llamó la atención es que su rostro lucía inexpresivo e irreconocible. Recordemos que diciembre del año pasado, tras arribar al Perú, la modelo volvió a someterse a una cirugía estética para tensarse la cara, papada y cuerpo.

No podía hablar luego de cirugía. En Instagram, la misma Sheyla Rojas se mostró hinchada y con dificultades para hablar bien luego de la operación para armonizar su rostro. “Saben que soy loca, pero me gustó el resultado... Todavía no puedo hablar, me duele mucho, estoy inflamada de hecho”, aseguró.

