Macarena Gastaldo aseguró que Sheyla Rojas es una mujer que no tiene moral y no sabe respetar los códigos de amigas, al hacerse público que le enviaba fotos y videos a las exparejas de Paula Manzanal, Vladimir De Guest y Alessandro Riggio.

¿Qué te parece lo que tu amiga Paula Manzanal reveló sobre Sheyla Rojas?

A ella (Sheyla) ni la registro, la vi un par de veces y nada más, pero Paula es mi amiga. No me sorprende nada de ella (Rojas), es más, respetaba la amistad que tenía con Paula porque le tenía mucho cariño, pero con todo lo acontecido… Me parece que es una chica que no tiene códigos ni moral. Hasta pena me da, porque creo que está enferma.

Paula está decepcionada, fue la única que la apoyó cuando salió a la luz lo de Advíncula…

Paula estuvo con ella cuando Sheyla se quedó sin trabajo y todos la atacaban.

¿Qué te ha comentado Paula?

La noté muy decepcionada. Sentí su dolor y se me llenaron los ojos de lágrimas porque nadie se merece eso, sobre todo porque Paula se portó 10 puntos con ella. (Sheyla) es la típica clase de amiga que nadie quisiera tener.

¿Crees que tenga algún problema psicológico?

Es probable que sufra de ninfomanía, porque uno de los principales síntomas de esta enfermedad es el trastorno de control de impulsos y trastorno bipolar. Quizá debería tratarse.