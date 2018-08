Sheyla Rojas le responde a Magaly Medina por burlarse de su anillo de compromiso: "Que ladren los perros" | ENTREVISTA

¡No se quedó callada! Sheyla Rojas restó importancia al comentario que hizo Magaly Medina, al calificar de ‘tacaño’ a su novio Pedro Moral por haberle regalado un ‘pequeño’ anillo de compromiso.



“No tengo nada que opinar, que ladren los perros, no me interesa, yo disfruto mi vida y vivo feliz de leer todo lo que la gente me escribe emocionada por mi boda”, indicó Sheyla Rojas.



Hace poco también te criticó cuando participaste en un desfile...

Lo que diga la gente negativa, poco o nada me interesa. Muchas personas no tendrán lo que ella dice tener, pero son más felices. Mi novio quiere tener una boda de ensueño y está feliz después de darme un anillo lindo. Está de más decir cuál cuesta más.



¿El precio y el tamaño del anillo miden el amor?

Ni del amor o de una relación, yo siempre quise una relación estable y con mi novio la tengo. Igual, le deseo mucha estabilidad.



¿El matrimonio con Pedro será en mayo del próximo año?

Sí, ha sido difícil encontrar fecha, pero ya la tenemos, nos sentimos felices y estoy empezando a ver todo lo referente a la boda religiosa y civil, así como de la fiesta que haremos para celebrar.



¿Y cuántos hijos les gustaría tener?

Ambos somos de familias numerosas, yo tengo seis hermanos, pero tampoco voy a tener tantos, pero sí encargaremos después del matrimonio. A mí me gustaría una niña, pero Pedro y mi hijo quieren un niño.



¿Tu boda superará a la de Yaco y Natalie?

Cada uno tiene su estilo, su esencia, y mi boda tendrá mi personalidad. Lo haré en una iglesia que me encanta (San Francisco) y será diferente.



Este sábado debutarás en el canto en ‘El artista del año’...

Nunca imaginé hacer esto, dejaré los miedos y la vergüenza por una buena causa.



En tanto, una experta en joyas dijo que el anillo de Sheyla era de 50 puntos (medio quilate) y habría costado unos 2 mil 500 dólares.

