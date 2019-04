Magaly Medina sobre Pedro Moral: "Dice que es empresario, pero no tiene ni para el agua"

Magaly Medina entrevistó a Sheyla Rojas por la participación de Pedro Moral en El Valor de la Verdad. Antes que emitiera la conversación telefónica que mantuvo con la rubia, la 'Urraca' arremetió contra la ex pareja de Shey Shey.



"Bien que se ahorraba los almuerzos por el canje. Ella se enteró que tenía deudas en Infocorp por nuestro reportaje, que él era misio, que no tenía empresa a su nombre. Se puede ver un tipo bien trajeado, tomar whisky, pero cuando le preguntan qué hace, él decía que era empresario, pero, ¡no tiene ni para el agua!", dijo Magaly Medina.

Según Magaly Medina, Sheyla Rojas le contó que Pedro Moral le pidió dinero prestado para que le comprara el auto.



"Él disfrutó de los canjes. Yo lo apoyé. No ha sido consciente de las cosas que dijo. A mí me duele que él no reconozca lo que yo he dado por él. Yo le presté dinero para una inversión", dijo Sheyla Rojas en un segmento de la entrevista telefónica con Magaly Medina.

Magaly Medina consideró que Pedro Moral estaba despechado, por eso habló contra Sheyla Rojas en El Valor de la Verdad.



Asimismo, Magaly Medina indicó que no se conoce ningún trabajo a Pedro Moral: "Yo me pregunto si trabaja, ¿dónde queda su oficina?", indicó.