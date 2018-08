Sheyla Rojas a Magaly Medina: "No estoy pendiente de los comentarios de la gente negativa" | ENTREVISTA y FOTOS

La conductora de ‘Estás en todas’, Sheyla Rojas, no tardó en contestarle a Magaly Medina, luego que la ‘Urraca’ dijo que ‘se alucinaba Gisela Valcárcel’ por querer televisar su boda con Pedro Moral.



“Que los gatos se aruñen y los perros ladren. No estoy pendiente de los comentarios de la gente negativa, los que trabajamos en televisión estamos expuestos a todo tipo de comentarios, pero con tantas cosas feas que se ven en televisión, esa gente y sus palabras tienen que ir cambiando”, expresó Rojas al inaugurar una nueva tienda de ‘Toretto Jeans’ en Gamarra.



Pero no es la primera vez que habla de ti...

Así es, ya son varias veces que esa señora comenta de mí y no entiendo por qué, pero tampoco quiero saberlo porque no es una persona que sume o reste en mi vida. Le deseo felicidad, si cree que es más que yo, no me interesa; si cree que su boda es mejor que la mía, no me interesa; si piensa que su anillo (de compromiso) fue mejor que el mío, tampoco me interesa.



¿Piensas que habla de ti porque no está en la televisión?

No me importa saber por qué habla de mí o si me envidia. No me hace ni cosquillas ni me incomoda lo que diga. Me resbala totalmente, que siga hablando y siga pendiente de mí.



¿Consideras que es una persona feliz o infeliz?

No podría decir eso, porque no estoy pendiente de su vida. Que ladren y hablen, no me interesa.

