Magaly Medina preguntó a Sheyla Rojas por qué la demandó por más de un millón de dólares por el delito de ‘violación a la intimidad al mancillar su honor, reputación como persona, madre, personaje público e imagen digital’, al difundir que tuvo un ‘affaire’ con el futbolista Luis Advíncula.

“Con el tema del juicio, en su momento, me sentí muy vulnerada por tu programa por ti y por tu producción. Lamentablemente no se pudo llegar más a fondo porque en temas legales no sé mucho. En ese tiempo, mis abogados tuvieron una discusión y yo quería estar en paz y con los temas legales no me quería ver envuelta”, dijo.

Sheyla Rojas agregó que prefirió hacerse a un lado para que ya no continúe la demanda, aunque insistió que se sintió “muy dolida”.

“Invadieron mi privacidad y tú le diste pantalla para que muestre una conversación súper privada. Para ti es normal, pero, en su momento, sí me afectó. Ahora, quizás ya no”, concluyó.

Trome - Sheyla Rojas en entrevista con Magaly Medina. (Magaly Tv. La firme)

ANTONIO PAVÓN DICE QUE SHEYLA ESTÁ ESTABLE

La conductora de Magaly TV La Firme tuvo una entrevista con Antonio Pavón desde España, quien le reveló que encuentra a Sheyla Rojas más feliz, tranquila y estable al tener la compañía de su pequeño hijo.

“Me alegra ver esa armonía entre ustedes y creo que a muchos de los televidentes también, que hemos visto sobre todo a Antoñito que es un chiquito que siempre ha necesitado atención y ahora está en un hogar bien conformado rodeado de la familia muy unida”, sentenció la ‘urraca’.