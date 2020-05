Sheyla Rojas sigue burlándose de las críticas por los ‘retoquitos’ que se realizó con el paso de los años, pero hoy no dudó en mandarle una tremenda indirecta a Magaly Medina , quien el último jueves junto a Carlos Cacho indicaron que la conductora de ‘Estás en Todas’ era la ‘muñeca inflable del Perú’. La rubia hasta indicó que pudo haber cambiado toda su anatomía, “pero mi corazón sigue siendo el mismo”.

“Soy más fresca y natural que la Chabelita. No hay nada como la honestidad y no hay nada más ridículo que decir '¿yo? Yo no me he hecho nada. Yo solo los dientes y nada más, pero se ven más operadas de pies a cabeza y todavía tienen el descaro de rajar de uno, por favor”, dijo entre risas Sheyla Rojas.

En tanto, Choca Mandros también la vaciló luego que Sheyla sostuviera que ella era "más fresca y natural que la ‘Chabelita’ y le indicó que “fresca nomas, porque natural lo dudo”, riéndose entre ambos.





MAGALY MEDINA Y CARLOS CACHO RAJAN DEL TRASERO DE SHEYLA ROJAS

¡SE BURLARON CON TODO! Magaly Medina y Carlos Cacho se reunieron el último jueves en un enlace en vivo, en el que hablaron de la cuarentena, de la polémica que levantó la contratación de Richard Swing por el Ministerio de Cultura y como no podía faltar, de los cuerpos esculpidos por el bisturí de las chicas de la farándula.

La Urraca, junto con una gigantografía de Sheyla Rojas, no dudó en comenzar su ‘raje’ por la platinada conductora de ‘Estás en Todas’. A pesar de asegurar que pasó muchas veces por el cirujano, la periodista reconoció que su doctor hizo un excelente trabajo.

Luego de criticar a Janet Barboza y Pamela Franco, Magaly mostró unos tik tok que se burlaban del trasero de Sheyla Rojas. “Le han hecho un montón”, dijo la periodista entre carcajadas. “Ella tiene un trasero enorme, que seguramente es muy bonito, muy estético, pero de verdad...”, agregó.

“Me parece que todo exceso cae en el mal gusto, en la grosería (...) me parece que en este mundo light (...) ser flaca es ser bonita, entonces yo no sé por qué se siguen poniendo tantas cosas, siguen yendo al grifo tantas veces, que la verdad son unas muñecas inflables”, agregó Carlos Cacho.

Magaly Medina y Carlos Cacho se burlan del trasero de Sheyla Rojas | ATV | TROME