No se hace roches. Sheyla Rojas se atrevió a bromear con las duras críticas que viene recibiendo por el color de su cabello, un rubio platinado que muchos, entre ellos Rodrigo González y Magaly Medina, consideran artificial y que la hace ver como una muñeca.

Todo empezó cuando la Choca Chabuca bromeó en el tema en una nota de Estas en Todas. “Ha salido el nuevo rubio, el rubio Sheyla, es impresionante, está entre el blanco y el amarillo. Te quiero Sheyla, un beso Choquita”, dijo el personaje de Ernesto Pimentel, cuyo programa saldrá al aire este sábado en un especial por el Día de la Madre.

“En las redes, la gente se ha encargado de hablar de tu rubio”, le dijo Choca a la conductora. “Sí, ya lo sé Choca y no me soprende”, contestó la también empresaria con buen ánimo ante las críticas.

“Mira... muchas cosas se dicen de mí pero yo, la verdad, no tengo por qué decir o desmentir algo, queda en mí Choca”, dijo en referencia al debate que mantuvieron Rodrigo González y Magaly Medina sobre si el cabello de la conductora era peluca o extensiones.

“No hay forma que me saque, así sea peluca o extensiones, no me las voy a sacar nunca”, dijo entre risas. “Peluca o extensiones... lo dejo al público porque algunos viven pendientes de mí, se levantan y piensan en mí”, agregó.

Sheyla Rojas le contesta a Magaly Medina y Rodrigo González por hablar de su cabello

SE QUIEBRA POR LAS CRÍTICAS

A pesar de que se mostró tranquila y hasta sonriente, minutos después Sheyla Rojas rompió en llanto por la cantidad de críticas que recibe semana a semana. En ese sentido aseguró que no te define ‘ni la ropa que te pones’, ‘ni los errores del pasado’, ‘ni lo que otras personas puedan decir’. “Lo único que te define es tu conciencia y las cosas que uno realmente hace”, dijo la conductora de televisión.

Quebrada, Sheyla aseguró que la juzgan mucho -inclusive hizo referencia a las críticas y burlas que viene recibiendo por el color de su cabello- pero que no se han tomado ni un segundo para conocerla, ‘para saber los valores y la crianza que tuve gracias a mis padres’.

“Yo trato de no hacer caso, a mí siempre me ven sonriendo, contenta, ese es mi trabajo, yo decidí trabajar en esto y yo tambien decido hasta qué punto darme a conocer”, dijo Sheyla Rojas al mismo tiempo que aseguró que asume las críticas. “Me dijeron en algún momento gallina, y sí, soy una gallina porque tengo los huevos bien puestos... como me dijo mi mamá”, finalizó orgullosa.

