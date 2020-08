La modelo y empresaria Paula Manzanal manifestó que es imposible que el cantante Maluma no quede impresionado ante la belleza de su amiga Sheyla Rojas, pues aseguró que la conductora de ‘Estás en todas’ está en su mejor momento y con un cuerpo de infarto. Sin embargo, resaltó que la figura de ‘América Televisión’ estaría interesada en otro extranjero, más no en el cantante colombiano pues asegura que ‘figurita repetida no llena el álbum'.

Paula, Magaly Medina pasó imágenes del en vivo que hizo ‘Maluma’ y comentó que Sheyla y tú estuvieron muy pendientes de la transmisión… ¿Son amigos?

‘Shey, Shey’ y yo entramos a molestar en el ‘live’. Ambas lo conocemos, pero nuestros comentarios fueron pura ‘chacota’.

‘Maluma’ ahora está soltero…

Bueno, por mí lado no pasa nada. Yo sigo casada y con la ansiedad de volver con mi esposo, que está en Australia.

Tú estás casada, pero Sheyla está soltera y anteriormente ya ha sido vinculada con ‘Maluma’...

Eso sí, Sheyla está solterísima.

Quizá una vez que abran las fronteras podrían reencontrarse… ¿Consideras que hay química entre Sheyla y ‘Maluma’?

Pero… figurita repetida no completa el álbum. Ja, ja, ja.

Por cierto, Magaly aseguró que si ‘Maluma’ no miró a Sheyla cuando estaba en ‘Combate’ tampoco la miraría ahora… ¿Crees que fue un comentario cruel?

Asu… ¡cómo no la va a mirar! Magaly necesita más ‘chacales’ porque se le escaparon algunos ampays fuertes

Sheyla está regia, sería imposible que no la mire… ¿no?

Obvio. Mi amiga está regiaza, en su mejor momento, digan lo que digan… el cuerpo que tiene nadie se lo quita.

¿A Sheyla le sigue atrayendo ‘Maluma’ o crees que ya no quiere repetir la ‘figurita’?

No se niega que ‘Maluma’ es guapísimo, pero Shey ya está en otra. Está en figuritas doradas. Ja, ja, ja.

Me imagino que apenas abran las fronteras agarrará sus maletas…

Todas. Ya estamos fuera del aeropuerto esperando. Ja, ja, ja.