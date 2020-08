Maluma dejó de lado el berrinche y realizó una transmisión en vivo en su Instagram repuesto y se atrevió a hablar de la polémica que se desató a raíz del video viral de Neymar y sua compañeros del PSG cantando ‘Hawai' . Sin embargo, la que estuvo más que atenta a todo lo que hizo el reggaetonero colombiano fue Sheyla Rojas , quien no dudaba en llamar la atención del cantante, pero al final este no le hizo caso y un usuario se lo hizo saber.

Sheyla comentaba cada vez que podía en la transmisión del intérprete de ‘Felices los 4′ y hasta comentó “Maluma estás en todas” , en referencia al programa que conduce los sábados en América Tv, pero no faltó un usuario que al ver sus mensajes no dudó en trolearla y le puso “por las web... es Sheyla” , desatando la burla de otros usuarios peruanos conectados en el vivo del colombiano.

Sheyla Rojas comenta vivo de Maluma y usuarios la trolean

Sheyla y Maluma

Pero no solo fue este usuario, también otros comentaron en Twitter sobre la presencia de Sheyla en el instagram del cantante.

“Sheyla palteo más en la transmisión en vivo de Maluma que yo borracha en el 2019” , “Alguien que le diga a Sheyla que está haciendo el ridiculo en el live de Maluma please” , “Y pensar que Maluma le coqueteó a Sheyla” , son algunos de los comentarios que dejaron en Twitter. Incluso, algunos pusieron memes

MAGALY LA DESTRUYE CON COMENTARIO

Desde que Maluma reactivó su cuenta de Instagram y anunció que contará toda su verdad, la exchica reality y su ahora nueva ‘pinky friend’, Paula Manzanal, estuvieron atentas a la hora del vivo y cuando este inició la rubia escribió “Felices los 4 okay”.

“ ¿Saben quiénes las peruanas representantes, las que ya quisieran que Maluma les echara un ojito, las mirara de reojo, les hiciera un hola” , dijo la “urraca” en su programa”.

“ Sheyla Rojas y Paula Manzanal, las que son ahora amiguis, best friends y todo lo demás, están prendidas de ese vivo ”, agregó la ‘Urraca', quien luego le lanzó un contundente mensaje a Sheyla Rojas.

“Seguramente que Maluma ni la reconoce. Va a estar así: Maluma, yo trabajaba contigo en Combate, acuérdate, yo te visité en Miami”.