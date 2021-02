Sheyla Rojas, quien se encuentra en México, ahora reveló unas palabras de cómo la está pasando en la país azteca, según ‘Magaly Tv. La firme’, programa de Magaly Medina. Tras desatarse el escándalo que involucra a la rubia con Anderson Santamaría , la exconductora de Estás en todas no solo desactivó los comentarios en sus redes sociales, sino que se mantuvo en silencio por varios días, sin embargo, ahora la captaron hablando sobre su madre.

“Llamó mi mamá y me hizo el chongo de la vida porque me dijo: ‘tú no tienes palabras, tú me prometiste’”, dijo la rubia en el avance del programa.

En las últimas horas, Sheyla Rojas ha publicado varias historias de lo bien que la está pasando en México y no dudó en publicar videos del turismo VIP que realiza en tierras charras, con viaje en helicóptero incluido, pero pese a su recargada agenda, la exchica reality también dejó una indirecta para Magaly Medina y todos los que la critican.

En sus recientes historias se le puede ver a una Sheyla Rojas muy activa y entrenando y luego paseando por la fábrica de tequilas ‘Don Ramón’, cuyo embajador es el recordado agente 007 Pierce Brosnan.

Trome - Sheyla Rojas en México

MENSAJE A SUS CRÍTICOS

Sheyla Rojas publicó una imagen en Instagram que no es más que un mensaje a Magaly Medina y todos sus críticos.

“Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque significa que las cosas van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas”, dice el mensaje que la rubia compartió en Instagram.

Como se sabe Magaly Medina y Rodrigo González, ‘Peluchín’, han sido sus más grandes críticos, especialmente la periodista, quien fue la que destapó el escándalo de sus viajes a México y sus encuentros con el futbolista Anderson Santa María .

Tras el video donde se le ve a Sheyla Rojas y Anderson Santamaría muy acaramelados, el jugador que radica en México fue separado de su equipo y sancionado por no respetar las reglas y exponer a sus compañeros a un posible contagio.

