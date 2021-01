“No me han dado duro”, fue lo que dijo Sheyla Rojas tras los comentarios que se hicieron en el programa ‘Amor y fuego’ sobre la mancha que lució en una de sus últimas fotografías. La rubia indicó también que está soltera.

A través de su cuenta de Instagram, Sheyla Rojas mostró las marcas en su piel luego de publicar una foto en la que aparecía una mancha roja a la altura de su cadera.

Sheyla Rojas muestra con orgullo sus estrías al posar con atrevido bikini: “Se fijan en todo”

Al respecto, ‘Shey, Shey’ precisó que nadie ‘le dio duro’ y que aún desconoce los motivos de la alergia que brotó en su cuerpo durante su viaje a México.

“Me salió una mancha y ya la gente está hablando tontería y media. Es algún animal, estuve nadando con delfines, estuve en la arena, quizá mi piel es alérgica. No sé que más van a inventar ahora. (...) No me han dado duro, no, nada que ver. Es como una quemadura”, indicó Sheyla Rojas.

ESTOY SOLTERA

Por otro lado, luego de las especulaciones del programa ‘Amor y fuego’ sobre un nuevo galán en la vida de Sheyla Rojas, la rubia indicó que está soltera, por el momento.

“Viajé con una amiga en plan supertranqui. Déjenme estar tranquila, por favor. Estoy soltera, no estoy con nadie. Yo no me meto con nadie, no me gustan los chismes. no me han dudo como veo en los comentarios, es muy facil hablar , pero no es así”, agregó la rubia.

Por otro lado, dijo que no se ocultará si es que alguna vez decide iniciar una relación con alguien. ”Ya conocerán al afortunado”, añadió.