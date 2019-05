Sheyla Rojas a Pedro Moral tras perder en El Valor de la Verdad: "Seré fuego imposible de olvidar" | FOTOS

Así como lo dijo Beto Ortiz, la venganza es un plato que se come frío. Después del paso de Pedro Moral por el sillón rojo de El Valor de la Verdad, Sheyla Rojas mantuvo silencio y no se pronunció de ninguna manera.

Sin embargo, este lunes 6 de mayo decidió enviar un críptico mensaje que muchos de sus fans consideran es dirigido a Pedro Moral. Como se sabe, el ex de Sheyla Rojas respondió las 21 preguntas del cuestionario, pero terminó perdiendo todo.

Pedro Moral no pudo llevarse los 50 mil soles de premio pues la última pregunta fue señalada como falsa por el polígrafo. ¿Sigues amando a Sheyla Rojas? El empresario dijo que No, pero fue mentira.

¡Pedro Moral perdió todo!

Ante esto, Sheyla Rojas decidió enviar un mensaje a través de su cuenta Instagram. Luciendo con lentes negros y un vestido del mismo color, la rubia sonríe a la cámara y escribió este mensaje misterioso:

"No tengo por qué complacer a nadie. No soy un ángel ni quiero ser tu cielo. Seré fuego, tan difícil de apagar e imposible de olvidar", escribió en Instagram Sheyla Rojas. Al parecer, la rubia está satisfecha con que Pedro Moral haya perdido los 50 mil soles por no 'olvidarla'.