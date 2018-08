"Sheyla Rojas me cambio la vida", afirma Pedro Moral

‘Sheyla Rojas me cambió la vida’, afirmó Pedro Moral, quien confesó estar más que enamorado de la conductora de ‘Estás en todas’, con quien se casará en mayo del próximo año.



“ Sheyla ha cambiado mi vida totalmente, y para bien. Ella y Antoñito son todo para mí. Es la primera vez que estoy en una relación con una mujer que tiene un hijo y me enamoré por cómo es como mamá, se da tiempo para todo, nunca descuida su trabajo ni a su hijo, ni a mí”, indicó Pedro, quien estuvo en el programa ‘Estás en todas’ contando algunos detalles de la pedida de mano.



Luego, comentó que se muere de ganas por ser padre y espera tener un varoncito.



“Me muero de ganas de ser padre, y no creo que esperemos mucho para tener nuestro bebé. Yo quisiera un niño, pero ella desea una niña”, agregó el empresario.



Por otro lado, Sheyla se mostró emocionada con la presencia de su novio, y añadió que se siente bendecida porque le va bien en lo laboral, en lo familiar y en el amor.



“Siento como si todo fuera un sueño, estoy viviendo momentos muy lindos en el trabajo, con mi familia, mi hijo y en el amor. Agradezco a Dios por todas sus bendiciones”, expresó.