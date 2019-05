Sheyla Rojas: "Me dicen interesada pero ni a mi papá le pedí plata" | ENTREVISTA Y FOTOS

Una mujer es un todo y cada arista fortalece la otra. Sheyla Rojas es emprendedora, una madre dedicada a su hijo y un corazón no correspondido a la altura de lo que sueña. Cuestionada, criticada porque solo se escuchó una de las campanas, hoy decide que su voz se transforme en un mensaje viral, partiendo de su propia historia y orgullosa de sus logros. Difícil creer que la conductora de un bus ‘ganador’ trate de subir al micro de un perdedor.



Advertencia: Si usted espera que el nombre de Pedro Moral sea invocado en cada interrogante, pierda las esperanzas. Una de las condiciones para esta charla fue obviarlo, no pronunciarlo. Pero Sheyla Rojas, la protagonista, dirá lo que siente de ese pasado reciente que aún ronda como un fantasma.



Ahora, si imagina a una mujer triste, dolida y poco sonriente, se equivocó. La conductora de televisión, empresaria y madre está radiante, pese a todo y contra todo.



¿Te duele lo que han dicho de ti?

Que soy interesada, diva y nada es verdad.



¿Qué responderías?

Tengo manos y pies para conseguir lo que quiero.



¿Cuántas cosas has logrado con el sudor de tu frente?

Una peluquería en la avenida Brasil y un centro de estética.



¿Algo más?

Llevo 8 años produciendo mis jeans.



¿Alguna tienda en Gamarra?

Empecé con una chiquitita y ahora son varias en el centro comercial y en todo el Perú.



¿El carro que manejas es propio o te lo dio tu familia?

Es mío.



¿Eres emprendedora?

También invertí mucha plata y me fue mal.



Pensé encontrarte deprimida.

No tengo tiempo para descansar ni menos para lo que me dices.



Actualmente estás solita y seguro trabajas el doble.

Nunca necesité de un hombre para seguir adelante.



¿En serio?

Ni a mi papá le pedí.



¿Desde qué edad ‘chambeas’?

Desde los 15 años: he vendido zapatillas, he sido asistente en una oficina.



¿Eso significa?

Mujer trabajadora necesita al lado a un trabajador.

¿Cómo será el futuro novio?

Alguien que me motive, me impulse y admire.



¿Qué te dejó tu última ruptura?

Ser un poco más cautelosa. Hacer caso a los consejos de los que me quieren.



¿Primera lección?

No debo confiar a ciegas.



¿Tu mamá siempre tiene la razón?

Por supuesto.

Ella te dice: ‘este sí me parece bueno, pero el otro no’.

Toda la vida tuvo un ojo biónico para darse cuenta, ja, ja, ja.



Siento que va a ser duro que un varón te conquiste.

No me costará volver a enamorarme.



¿Por qué?

Creo y confío en el amor. Ya me llegará el verdadero.



¿El más bonito que tuviste?

El más sincero es el de mi hijo y mi familia.

A ver, ¿qué encontrará tu próxima pareja?

Pregúntame.



¿Una chica celosa?

Lo soy, pero no lo demuestro.



¿Te gusta que lo sean contigo?

Sí, es rico sentirlo.



¿Le revisarías el Facebook?

De reojo.

¿En una fiesta que baile con quien quiera?

Preferiblemente, solo conmigo.



Como buena chiclayana, ¿lo conquistarías por el estómago?

No cocino, pero haría el intento.



¿Si te es infiel?

Mejor que me diga que ya no me quiere.



¿Por qué se ‘saca los pies del plato’?

Me lo han hecho y no sé.

¿Tu mejor manera de terminar una relación?

Me ha pasado que a veces, el otro lado no entiende que ya no deseas nada y se sigue aferrando, pese a que le contaste la verdad.



¿Ya surgieron los ‘paños de lágrimas’?

Hay quienes escriben y me agregan en redes, pero ahora disfruto mucho de mis amistades.



Andas sin apuro...

Con mucha más calma. Con el pie en el freno.



¿Y si el enamorado de una ‘pinky’ te invita a salir?

Le cuento a ella.



Dame una reflexión de lo que estás viviendo.

Estoy más fuerte y madura.



¿Una moraleja?

Las personas que están a tu alrededor tienen que sumarte.



Completa la frase: eres el resultado de...

Lo bueno y malo que viví.

¿Qué le dirías a Dios?

Gracias por los que llegaron y se fueron.



¿Un sueño?

Una relación que sea para siempre.



¿Algo que te haya molestado?

Hablan del tema de canje para hacernos sentir mal y es un trabajo estar en las redes, por eso tenemos muchos seguidores y beneficios.



¿Un momento lindo?

Viniendo para la entrevista, paré en un grifo y me pidieron fotos. Eso me hace feliz.

¿Comes en lugares caros?

Ahora he traído mi almuerzo.



¿Un defecto?

A veces soy muy relajada.



En tu programa te vi sentada con Flavia Laos, que te había llamado ‘Gallina vieja’, ‘Transformer’ y la trataste muy bien.

No soy rencorosa. Trato de centrarme en lo que realmente importa.



De verdad, ¿estás bien?

No estoy fingiendo.



Entonces, solo nos queda agradecerte por esta entrevista, porque no declarabas a nadie.

A ustedes y un saludo a la gente. Dios me ha bendecido dándome el cariño del pueblo.



Sus historias, su tiempo y lo que le vendrá parece estar resumido en la frase de la escritora chilena Isabel Allende. “Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro”.