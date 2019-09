Sheyla Rojas dejó atrás su ‘amistad’ con Fidelio Cavalli porque el libanés le propuso vivir juntos, pero ella no estaba preparada para formalizar y dejar su vida en Perú.



“Ellos se estaban conociendo, saliendo, pero él quiso apresurar las cosas, quería que convivieran y Sheyla Rojas tiene su vida en Perú, su hijo y trabajo. Conversaron la última vez que estuvieron juntos en Las Vegas, donde Fidelio Cavalli le festejó su cumpleaños, y quedaron como amigos”, indicó nuestra fuente.



Prueba de que su relación es cordial fue el mensaje que Fidelio Cavalli posteó en Instagram, expresando su deseo de conocer Perú y Sheyla Rojas respondió con emoticón de un beso y un ‘te quiero mucho’.



Sin embargo, las imágenes en las que salían juntos fueron borradas por ambos y Fidelio Cavalli apareció en sus historias con una pelirroja.



En tanto, se supo que la conductora de ‘Estás en todas’ viajará este fin de semana a Dubái para relajarse.



‘SOLTERITA’

​

‘Choca’, se dice que Sheyla y Fidelio se pelearon, se dejaron de seguir en Instagram y hasta borraron las fotos que tenían juntos...

Tú sabes como son esas ‘peleítas’, pero me parece que no es necesario estar borrando. Ya está, es tu pasado, todo el mundo lo tiene archivado... en realidad, Sheyla nunca me dijo que había algo serio, formal, por ahí que seguían saliendo. Lo que me dijo es que quiere disfrutar su soltería y tiene razón, estuvo comprometida y no le fue bien y si quiere estar soltera, que lo disfrute, pero que se cuide. Eso es lo único que le recomiendo.



Ella se expone mucho a través de las redes sociales...

Bueno, ya es decisión de cada uno. Le he recomendado que no se exponga si está saliendo con alguien.



Además, nadie le ‘quita lo bailado’.

Exacto, ese viajecito a Las Vegas, quién no lo quisiera... la próxima que nos lleve a todos (ríe). La vida hay que disfrutarla, pero creo que no hay necesidad de sobreexponer tantas cosas.