Sheyla Rojas se refirió a los últimos acontecimientos donde se ha visto involucrada, tras especularse que estaría iniciando un nuevo romance con un futbolista del Inter de Milán, Valentino Lázaro, de 23 años.

¿Ya renovaste contrato con América TV?

Se vienen muchas sorpresas, pero creo que hay Sheyla para rato en la televisión. De verdad que me sorprendí de cerrar este año con propuestas que ni yo me imaginaba.

¿Qué balance haces de este año?

Si no me hubieran pasado todas las cosas que me han pasado, no sería la Sheyla que soy ahora, y me he dado cuenta que soy una mujer fuerte. Creo que una aprende porque esta vida hay que vivirla, disfrutarla y también cometer errores.

Siempre dices que las críticas te resbalan y que estás ‘bañada en aceite’...

Trabajar en televisión no significa que uno no sienta, por supuesto que sí (molesta), pero tanto los comentarios positivos y negativos te ayudan a analizar mejor las cosas.

Mucha gente critica tus arreglitos estéticos.

Los hombres creen que diciéndote ‘chica plástica’ -porque te operaste- te hacen sentir mal. A mí me encanta hacerme mis arreglitos, me gusta como estoy ahora y eso hay que lucirlo.

Se especuló un romance con un futbolista radicado en Italia.

Hay personas que crean historias de mí que no son verdad y las hacen creer a las demás. No sé cuál es el fundamento, un like (en una foto) no dice nada, hay que tener cuidado. Yo estoy soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie.

Antonio Pavón volvió a criticarte públicamente, ¿no sería bueno que conversen?

A veces uno conversa con él y le entra por un oído y le sale por el otro.

(Frank López)