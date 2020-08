PIDIERON MODERACIÓN. Sheyla Rojas y Choca Mandros le dieron todo su respaldo a Michelle Soifer, luego de que Magaly Medina la criticara por haber bajado demasiado de peso y estar, según la Urraca, atentando contra su salud.

En su programa ‘Estás en Todas’, los conductores aseguraron que la cirugía bariátrica es una operación por salud, para las personas que tienen dificultades para bajar de peso. “Te cambia la vida en temas de triglicéridos, colesterol, glucosa, corazón. Antes de hablar libremente hay que chequear bien”, dijo Choca.

Por su lado, Shey Shey lamentó que los comentarios de la Urraca fueran expresados con ‘tanta mala onda'. “Hay que motivarnos entre nosotros porque hablar del peso en televisión es... hay que tebner mucho cuidado en esos temas tan delicados porque unas son más susceptibles que otras”, indicó.

Asimismo, dijo que trabajar en la televisión no es motivo para aceptar todo tipo de críticas. “Hay que tener muchísimo cuidado, no solo por la gente que está en la televisión, sino por la gente que está en su casa, que no se acepta, que pasa por problemas alimenticios o por problemas físicos. Obviamente uno se siente susceptible”, agregó la rubia conductora.

Finalmente y muy fiel a su estilo, Sheyla Rojas bromeó y dijo que ‘algunas se exceden con los cambios', en referencia a ella misma., “Michelle Soifer estás hermosa hermana no hagas caso”, concluyó.