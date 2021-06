Milena Zárate dijo que cuando Sheyla Rojas ‘toque fondo’ se dará cuenta de las cosas que hace, al conocer que la policía mexicana la estaría investigando por compartir un video donde mostraba autos de lujo que tenían placas fantasmas.

“A ella no le importa de dónde vienen esos autos, porque una persona que se va a vivir con alguien que acaba de conocer y que no tiene el menor reparo de dejar a su hijo, es porque realmente no le importa dónde está metida”, aseveró la colombiana.

La policía mexicana la estaría investigando…

Es lamentable porque tiene una familia y, a veces, terminamos dañando a esas personas. En algún momento pisará fondo para darse cuenta que es prioridad en la vida.

¿Qué le aconsejarías?

Está bastante grandecita, pero me da pena porque tiene un hijo y no lo ve hace meses.