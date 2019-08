Millonario libanés llegará a Perú para celebrar el cumpleaños 32 de Sheyla Rojas y ella ya planea tour gastronómico

Cada vez más cerca de Perú. Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli anunciaron, a su manera, que el millonario libanés llegará a territorio bicolor para el cumpleaños de la conductora de TV, el cual se celebra el 26 de agosto.

A través de una serie de intercambios de mensajes vía Instagram, la parejita confirmó la llegada del empresario con el que la rubia disfrutó sus vacaciones en Miconos. Y ella está más que emocionada con volver a verlo.

"Ceviche, pisco sour, tortitas de choco, chicha morada, etc. Y todos los postres uffff", escribió en su cuenta Instagram Sheyla Rojas cuando Fidelio Cavalli escribió: "See u soon | Nos vemos pronto"

La ex chica reality cumplirá 32 años y, aunque se desconoce sus planes para celebrar su nuevo año de vida, todo parece indicar que lo celebrará a lo grande junto al libanés. Además, se espera que Cavalli conozca al hijo de la conductora.

Fidelio Cavalli anuncia llegada a Perú pronto (Fuente: Instagram)

El extranjero y la 'leona loca' estuvieron de vacaciones durante una semana divirtiéndose en fiestas. Una de esas salidas fue registrada en video y compartida en Instagram en donde se veía a Sheyla en estado de ebriedad.

Desde su llegada al Perú, ella ha preferido mantener el silencio y no comentar nada sobre su nueva pareja. Lo que llamó la atención es que el último sábado en su regreso al programa 'Estás en Todas', ninguno de sus conductores mencionó su vacaciones ni a su nuevo amor.

Se especula que América Televisión no estaría de acuerdo con el galán de la rubia por unas investigaciones que se les siguió en el 2011 por narcotráfico y que fueron difundidas en medios como New York Times y El País.