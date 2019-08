Fidelio Cavalli prefiere viajar a Dubái en lugar de Perú para celebrar el cumple de Sheyla Rojas, según Magaly Medina

No quiere pisar suelo peruano. Magaly Medina contó en la última edición de su programa unos cambios en los planes de cumpleaños de Sheyla Rojas. La rubia había anunciado en sus redes sociales que estaba preparando el 'tour gastronómico' para la llegada de Fidelio Cavalli.

A través de Instagram, la rubia y su millonario libanés intercambiaron cariñosos mensajes y él le recordó que pronto la vería para celebrar su cumpleaños 32. Ella le respondió que lo llevaría a probar diferentes platos peruanos.

Ahora, durante el programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de TV contó que F idelio Cavalli desistió de su viaje a tierras peruanas y que estaría persuadiendo a Shey Shey para ir a Dubái.

Magaly Medina sobre Fidelio Cavalli (Fuente: YouTube | Magaly TV: La Firme)

"Fidelio Cavalli, el empleado del jeque, no viene. No viene. Canceló porque dice que la prensa de este país le tiene tan mala leche y no quiere hacer tantos aires sobre su fortuna y que le digan 'empleado de narco', lo cual está online y esos antecedentes no los puede borrar. Ahora le ha sugerido a Sheyla que vaya a pasar su cumpleaños a Dubái", declaró Magaly Medina.

Horas antes, la conductora de 'Estás en Todas' fue consultada sobre si el libanés venía a Perú para celebrar su cumpleaños o si tendrían como destino París. En declaraciones a 'En Boca de Todos', la rubia prefirió no confirmar ni negar nada.